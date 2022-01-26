Вопросы промышленной безопасности – крайне важный блок для всей угольной отрасли и одной из задач является снижение аварийности и травматизма, рассказал Пётр Бобылев на «круглом столе» Комитета Госдумы РФ по энергетике на тему «Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли».

По его словам, объём добычи, обогащения и экспорта угля в России растёт и доля России на мировом рынке угля сегодня составляет 16%. Кроме того, благодаря разработанным мерам по обеспечению безопасности уровень травматизма за последние десять лет снизился в четыре раза. Это достигнуто в том числе за счёт совершенствования нормативно-правовой базы, а также реализации программы по улучшению условий труда, повышению безопасности ведения горных работ.

«Для нас крайне важно, сохраняя темпы развития угольной отрасли, снизить уровень травматизма. Я имею в виду и сохранение рабочих мест в отрасли, и обеспечение условий труда горняков, и объёмы добычи угля, и наращивание экспортного потенциала твёрдого топлива и, как следствие, рост налогооблагаемой базы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. То есть наша задача – при безусловном соблюдении всех норм и правил обеспечить снижение аварийности и травматизма при одновременном развитии отрасли», – отметил замминистра.

Также замминистра отметил, что Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля, и планирует наращивать эти объёмы. «Этому будет способствовать ряд международных договоренностей. Например, не так давно был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля почти в пять раз – до 40 млн тонн до 2035 года. Подобные переговоры идут и с коллегами из Китая», – сказал он.