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В Красноярском крае модернизируют Симоновские ремонтно-механические мастерские

В Красноярском крае модернизируют Симоновские ремонтно-механические мастерские

26 января 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на модернизацию мастерских, расположенных в Енисейске, в рамках комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

Комплекс зданий и сооружений Симоновских ремонтно-механических мастерских предназначен для обслуживания до 37 судов. На предприятии выполняются ремонтные работы двигателей, корпуса, заготовок и других деталей плавсредств. С целью обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях и применения передовых технологий при ремонте и обслуживании судов технического флота мастерские планируется модернизировать, для чего под новые объекты комплекса освободят участок в районе села Верхнепашино Енисейского района.

На первом этапе модернизации предусмотрено строительство гаража с восьмью боксами для хранения и ремонта автотракторной техники, в семи из которых разместят смотровые канавы, а в восьмом – двухстоечный гидравлический автомобильный подъемник. Также будут возведены здания административно-управленческого персонала, склады металла, баллонов с кислородом и пропаном, столярный цех с пилорамой, склиз, причальная стенка для подхода и обслуживания судов, различные вспомогательные объекты и инженерные коммуникации, склады, где будут храниться и ремонтироваться буи, двигатели, генераторы, редукторы, краски, арматура и детали для ремонта судов.

На втором этапе модернизации построят производственное здание, где будут проводиться ремонтные работы судового оборудования, сварочно-ремонтный цех, слип с подъемными, откатными и стапельными путями, здание для обслуживания аккумуляторных батарей и другие объекты.

Территорию мастерских благоустроят: выполнят озеленение, укрепят откосы, установят освещение. Также планируется обустройство мест для стоянки и хранения автомобилей рабочих.

Застройщик – Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей». Проектировщик – ООО «Енисейстрой».

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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