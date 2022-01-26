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В Узбекистане заявили, что энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек

В Узбекистане заявили, что энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек

26 января 2022, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, БЛЭКАУТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Масштабный сбой в энергетической системе Центральной Азии, оставивший во вторник без электричества обширные районы Казахстана, Киргизии и Узбекистана, затронул 40 млн человек. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова.

"25 января во всех регионах Узбекистана, в отдельных областях Казахстана и Кыргызстана в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии произошли отключения электроэнергии. Они затронули более 40 миллионов населения трех республик", - приводятся слова Бекмуродовой в телеграм-канале ведомства.

"Продолжается поэтапное восстановление энергоснабжения стратегических объектов, соцучреждений и населения", - добавила Бекмуродова.

Она отметила, что произошедшая в Центральной Азии авария не самая крупная в истории мировой электроэнергетики. Так, 14 августа 2003 года в США произошел "Великий блэкаут", когда без света остались 55 млн человек, а ущерб составил не менее $6 млрд. В Индии 30-31 июля 2021 года около 650 млн жителей 20 штатов почти на 8 часов остались без света из-за энергокризиса, который был спровоцирован превышением норм потребления электричества в северных регионах страны. 9 января 2021 года масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане, где почти 20 часов около 200 млн человек оставались без энергоснабжения.

Около 09:00 мск во вторник сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействовано автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливается подача электричества.

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Источник: ТАСС

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