Волжские "Лидеры энергетики" прошли I этап обучения в Сколково

В Сколково завершился первый этап обучения для специалистов ПАО «Россети» – победителей Первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». На базе Сколковского института науки и технологий сотрудники компании осваивают программу «Технологический менеджмент», состоящую из пяти образовательных модулей.

В составе «золотой сотни» российских энергетиков обучаются и шесть работников «Россети Волга»: начальник Марксовского РЭС Приволжского производственного отделения (ПО) филиала «Саратовские распределительные сети» Алексей Сычев, директор Ковылкинского ПО филиала «Мордовэнерго» Сергей Поленков, начальник Волжского РЭС Волжского ПО филиала «Самарские распределительные сети» Виктор Вячин, начальник Камешкирского РЭС Кузнецкого ПО «Пензаэнерго» Сергей Кочнев и его коллега по филиалу – начальник Бековского РЭС Сердобского ПО Александр Осипов, а также начальник Центрального РЭС Оренбургского ПО филиала «Оренбургэнерго» Александр Иванов.

Обучение предполагает как индивидуальное получение знаний, так и работу в команде. Участникам проекта предстоит освоить лучшие мировые практики и современные направления в электроэнергетике, задача которых – модернизация электросетевого комплекса. Один из пяти модулей пройдет на площадке зарубежной образовательной организации. По итогам программы, рассчитанной на девять месяцев, энергетики пройдут тестирование и представят к защите проекты.

«Впечатления от первого этапа обучения самые положительные, – говорит представитель самарского филиала «Россети Волга» Виктор Вячин. – У меня большой опыт работы в энергетике, и я могу сказать, что здесь пример того, как за короткое время получаешь немалый объем знаний – полезных и востребованных. Программа обучения выстроена с учетом перспективных направлений развития энергетики. Это вопросы модернизации и цифровизации отрасли, вопросы управления. Еще один положительный момент – это возможность общения с коллегами из других регионов, возможность обмена опытом».

«Основная цель конкурса «Лидеры энергетики» – формирование кадрового резерва для компании «Россети». То, что в число победителей конкурса входят представители «Россети Волга», свидетельствует о высоком уровне профессионализма наших сотрудников. От проекта ждем отдачи в виде новых идей, реализация которых на практике пойдет на пользу компании», – подчеркивает директор по управлению персоналом и организационному проектированию «Россети Волга» Наталия Колесникова.

Второй этап обучения по программе «Технологический менеджмент» стартует в апреле.