Финансовый анализ кабельных компаний, фотографии
26 января 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, АКАДЕМПАРК
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Строительство первого комплекса административно-лабораторных зданий для высокотехнологичного бизнеса в технопарке новосибирского Академгородка планируется начать в 2023-2024 годах. В данный момент все площади комплекса - около 70 тыс. кв. м - уже расписаны между потенциальными резидентами, которые заключили соответствующие соглашения с руководством технопарка, сообщил ТАСС в среду министр экономического развития региона Лев Решетников.
Ранее Решетников сообщал ТАСС, что новосибирские власти намерены до 2027 года создать для развития высокотехнологичных компаний региона площадки в технопарке новосибирского Академгородка. Проект предусматривает два этапа: первый включает в себя создание комплекса административно-лабораторных зданий площадью около 70 тыс. кв. м на улице Инженерная. На втором этапе планируется строительство еще одного аналогичного комплекса и производственных зданий площадью 40 тыс. кв. м.
"Сейчас будем проектировать. Через федеральную программу пока [подведем инженерную] инфраструктуру - не раньше 2023 года начнется строительство, 2023-2024 годы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с 10 потенциальными резидентами уже заключены соглашения на размещение в первом комплексе зданий на площади 67 тыс. кв. м. "Все подписано, и уже все [площади] заполнены", - отметил министр.
Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, 172 из них размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. По итогам 2020 года суммарный доход компаний превышает 30 млрд рублей.
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