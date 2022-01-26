С начала реализации энергосервисной деятельности в 2015 году за счет привлечения сторонних инвестиций компанией «Россети Кубань» установлено около 270 тыс. «умных» счетчиков. Для потребителей энергокомпании новые приборы устанавливаются бесплатно.

Для модернизации систем учета электроэнергии компания привлекает частный капитал. На данный момент в «Россети Кубань» заключено 36 энергосервисных контрактов на сумму более 8,7 млрд рублей. Предмет партнерского договора – выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Большая часть контрактов выполнена и находится на этапе возврата вложенных инвестиций.

В результате перехода на «умные» счетчики выигрывают не только энергетики, но и потребители. В отличие от своих аналоговых предшественников новые приборы позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики существенно сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, позволяют минимизировать потери. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, используя многотарифный учет. Он позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта. Бремя эксплуатации полностью несет собственник «умных» счетчиков – исполнитель энергосервисного контракта, а по его завершению - электросетевая компания.

Справочно: «умный» счетчик – прибор учета на основе микропроцессорного устройства, работающий по определенным алгоритмам и наделенный рядом дополнительных функций (встроенное реле нагрузки, электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки и корпуса, контроль некоторых показателей качества электроэнергии, контроль магнитного поля и др.), имеющий возможность для включения в автоматизированную систему сбора учетной информации.