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"Россети Юг" обеспечили электроэнергией оборудование газоснабжения в Волгоградской области

Россети Юг обеспечили электроэнергией оборудование газоснабжения в Волгоградской области

26 января 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» подключили к сетям компании объекты газоснабжающих предприятий в Волгоградской области. Общая мощность присоединенного энергооборудования составила 2,4 МВт.

В с. Ленинское Николаевского района энергетики осуществили технологическое присоединение газопоршневой электростанции. Оборудование для автономного производства электроэнергии синхронизировано с электросетью и будет служить параллельным источником энергообеспечения системы сбора и транспортировки нефти и газа.

Точки подключения к электросетям предоставлены также автомобильным газонакопительным компрессорным станциям в двух крупных административных центрах региона. Для присоединения энергооборудования новых газозаправочных станций специалисты «Россети Юг» построили более 1,4 км кабельных линий электропередачи в г. Волжском и 800 м в г. Котельниково.

Технологическое присоединение к сетям станции катодной защиты позволит значительно продлить срок безремонтной эксплуатации газопровода в с. Киреево Ольховского района. Электрический ток, который подается с помощью подключенного оборудования катодной электрохимической защиты, оберегает газовые трубы от образования разрушительной коррозии.

За 2021 год специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям 2,5 тыс. потребителей Волгоградской области общей мощностью 179 МВт.

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Источник: Россети Юг

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