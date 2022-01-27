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Cabex 2022 пройдет в Москве с 15 по 18 марта. Регистрация уже отрыта

Cabex 2022 пройдет в Москве с 15 по 18 марта. Регистрация уже отрыта

27 января 2022, 13:57
Рубрика: Мероприятия
Метки: СABEX, CABEX 2022, МЕРОПРИЯТИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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С 15 по 17 марта 2022 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» состоится 20-я Юбилейная международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. 

Выставка Cabex – это ведущее для отрасли бизнес-мероприятие, демонстрирующее новейшие достижения в области кабельно-проводниковой продукции, электромонтажного и электротехнического оборудования специалистам промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, телекоммуникационных компаний, а также дистрибьютеров кабельно-проводниковой продукции.

Посетители выставки Cabex 2022 получат возможность за короткий срок решить широкий спектр бизнес-задач, а также провести встречи в привычном офлайн-формате, получить профессиональные консультации, провести сравнительную оценку продукции и сделать правильный выбор.

В выставке примут участие более 140 компаний

Среди участников – ведущие российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, а также материалов для её производства: «Агрокабель», «Элинар», «Кабельный завод «АЛЮР», TDM-Electric, «ЭМ-КАБЕЛЬ», «Калужский кабельный завод», «KAMKAT», «Камский кабель завод», «Людиновокабель», «МЕТАКЛЭЙ», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», «Сарансккабель-Оптика», «Томский кабельный завод», AKRON HOLDING, «Ункомтех», «Цветлит», «Фонд Сервис», «СмоленскЭлектроКабель», «Герда», НПП «Интех», «Металлист», «Промышленная группа МКЗ», «Паритет» и другие.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет, указав промокод RUSCABLE22

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Источник: RusCable.Ru

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