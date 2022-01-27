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Дмитрий Зорин выступит на "Сибирской строительной неделе 2022" с докладом о фальсификате на рынке электротехники

Антон Солон - исполнительный директор Ассоциации НОПСМ

Антон Солон - исполнительный директор Ассоциации НОПСМ

1 февраля 2022 г. в рамках крупнейшего мероприятия строительной отрасли – международной выставки «Сибирская строительная неделя 2022» – выступит Директор по взаимодействию с органами власти и общественностью TDM ELECTRIC, Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин. Тема доклада: «Качество стройматериалов в Сибирском федеральном округе по результатам мониторинга кабельно-проводниковой продукции».

До 70% кабельной продукции в СФО не соответствует требованиям безопасности ГОСТ – столь велики масштабы фальсификата в округе. Такой вывод был сделан на основе мониторинга 10 розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети. Исследовались наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры кабельной продукции и ее соответствие конструктивным параметрам, нормам электрического сопротивления и требованиям пожарной безопасности. 

Каковы масштабы, причины и пути решения проблемы фальсификата не только в СФО, но и в стране в целом, какие изменения нужно внести в Федеральный закон «О техническом регулировании» – на эти и другие вопросы Дмитрий Зорин ответит на Совещании экспертов Российского Союза строителей со строительным сообществом Новосибирской области, руководителями Союзов строителей, Представительств РСС и СРО Сибири.

Мероприятие состоится 01.02.2022, начало в 15.00.

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Новосибирск, ул.Станционная, 104), конференц-зал №2.

Рекомендуем посмотреть видео с участием Дмитрия Зорина:

Справочно:

«Сибирская строительная неделя 2022» – Международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна, которая пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 1 – 4 февраля 2022 г. В форум-выставке примут участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии занятых в строительной сфере: крупнейшие производители и поставщики материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

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Источник: TDM ELECTRIC

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