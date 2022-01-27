 
Модернизация

Крымская энергосистема третий раз в текущем ОЗП прошла исторический максимум потребления мощности

Крымская энергосистема третий раз в текущем ОЗП прошла исторический максимум потребления мощности

27 января 2022, 16:14
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ ЮГА, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала Системного оператора – Черноморское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Крым и г. Севастополя), 26 января в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя (Крымской энергосистеме) при среднесуточной температуре наружного воздуха -5,4 ºС потребление мощности достигло 1 623 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого в предыдущем осенне-зимнем периоде.

При прохождении максимума величина нагрузки собственной генерации Крымской энергосистемы составила 1117 МВт, переток по энергомосту Кубань-Крым 506 МВт.

В текущем ОЗП рекордные значения максимума потребления мощности в Крымской энергосистеме фиксируются уже третий раз. Ранее величина исторического максимума, достигнутого 20 января 2021 года в размере 1 569 МВт, была превышена 24 декабря 2021 года (1 587 МВт) и 25 января 2022 года (1 593 МВт).

В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Республики Крым и г. Севастополя функционирует стабильно, без технологических нарушений, влияющих на ее надежность.

При подготовке к прохождению максимума нагрузки специалистами Черноморского РДУ был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности для наименее благоприятных температурных условий. На основании прогнозных данных по командам диспетчеров Системного оператора заблаговременно сформированы резервы, необходимые для устойчивого прохождения максимума нагрузки и стабильного функционирования энергосистемы.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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