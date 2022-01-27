Началось строительство развязки в микрорайоне Арбеково в Пензе

В Пензе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к строительству транспортной развязки в микрорайоне Арбеково. Новый объект будет расположен на 624-м км трассы М-5 «Урал». Об этом в четверг, 27 января, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство новой развязки выполнят в несколько этапов. Запланированы работы по выносу высоковольтной линии, возведение надземного пешеходного перехода через трассу М-5 «Урал» и транспортной развязки. Также на объекте обустроят тротуары, наружное освещение и ливневую канализацию.

Согласно проекту, длина четырехполосного путепровода составит 105,42 метра, а протяженность всей развязки - свыше 4 км. В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы. Специалисты выполняют погружение свай надземного пешеходного перехода.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» корреспонденту портала «ДорИнфо» уточнили, что федеральные дорожники не имеют к этому проекту отношения, его реализацией занимаются власти Пензенской области.

Напомним, в прошлом году в микрорайоне Дальнее Арбеково выполнялось строительство автодороги на улице Генерала Глазунова.

Также добавим, что в прошлом году был заключен контракт на строительство развязки на 624-м км дороги М-5 в Пензе на сумму 1,72 млрд рублей.