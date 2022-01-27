Поступают сведения об ограблении зарядных станций Tesla Supercharger: злоумышленники в Китае нападали на эти станции из-за их зарядных кабелей, которые позже перепродаются на чёрном рынке.

Как сообщает MyDrivers, уже несколько зарядных станций Tesla Supercharger пострадали от таких людей и остались без зарядных кабелей, которые отрезаны под корень. Сообщается, что эти кабели вызывают интерес у грабителей из-за меди.

При этом грабители крадут только зарядные кабели, оставляя остальные компоненты зарядных станций практически нетронутыми. По данным MyDrivers, с каждого такого кабеля злоумышленники выручают около 100 юаней (16 долларов). Конечно же, потери Tesla, связанные с ремонтом этих точек, будут гораздо большими. Источник пишет, цена подобного кабеля составляет «десятки тысяч юаней».

Вчера компания Tesla обнародовала финансовые результаты за четвертый квартал прошлого года и за весь 2021 г. Несмотря на кризис в индустрии электромобилей многие показатели финансового отчета Tesla превзошли ожидания аналитиков.

Также Илон Маск подтвердил, что они планируют выпустить Cybertruck, Semi, Roadster и новый электромобиль за 25000 долларов, о котором давно ходят слухи.