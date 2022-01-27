В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики выполнят ремонт оборудования на 14 ключевых питающих центрах в рамках программы технического обслуживания и ремонтов энергокомпании на 2022 год. Высоковольтные подстанции обеспечивают подачу электричества населению, а также объектам АПК и социальной сферы в восьми районах Краснодарского края и Республики Адыгея, где проживают порядка 550 тысяч человек.

Специалисты проведут техническое обслуживание и капитальный ремонт подстанционного оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, распределительных устройств и других элементов. По завершению технических работ энергетики выполнят покраску металлических конструкций и комплекс противопожарных мероприятий, обновят диспетчерские наименования.

– Как только позволят погодные условия, приступим к выполнению запланированных ремонтной программой работ. Для нас важно подготовить большую часть узловых энергоцентров к максимальным нагрузкам до наступления летнего пика энергопотребления, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА.