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Энергетики "Россети Юг" прошли обучение по безопасной работе на энергообъектах

Энергетики Россети Юг прошли обучение по безопасной работе на энергообъектах

28 января 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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11 специалистов ростовского, волгоградского и астраханского филиалов компании «Россети Юг» прошли дополнительное обучение по выполнению работ под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Работа на энергооборудовании под напряжением связана с дополнительным риском и имеет ряд особенностей, поэтому для ее проведения допускается только специально подготовленный персонал. В ходе обучения работники знакомятся с порядком организации и безопасного выполнения работ, психологическими факторами, изучают характеристики средств защиты и особенности выбора инструментов, на практике отрабатывают порядок действий.

Данная технология позволяет проводить ремонтные работы или подключение новых абонентов без ограничения электроснабжения потребителей, поможет снизить показатели аварийности и сократить время выполнения работ.

Полигон учебного центра «Энергетик» укомплектован всеми необходимыми средствами и приспособлениями для моделирования максимально реалистичных условий работы. Современная технологическая база позволяет проводить теоретическое и практическое обучение с привязкой под конкретную рабочую ситуацию.

В 2021 году по программе обучено 37 работников филиалов «Россети Юг». В 2022 году планируется провести обучение 88 работников.

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Источник: Россети Юг

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