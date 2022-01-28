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Михаил Смирнов отметил, для современной энергетики характерна "технологическая конвергенция"

Михаил Смирнов отметил, для современной энергетики характерна технологическая конвергенция

28 января 2022, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ЭнергоИнновация

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Об этом Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов рассказал на заседании Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК. Мероприятие по вопросу «О перспективах развития в России возобновляемой электроэнергетики в условиях энергетического перехода» прошло 26 января 2022 года.

Модератором встречи стал заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Генадий Шмаль. Свои мнения в рамках заседания озвучили представители крупнейших компаний ВИЭ, науки и профильные эксперты.

Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов рассказал о тенденциях новой энергетики.

«Сегодня важно понимать тонкую грань между ВИЭ и традиционной энергетикой, самое важно не противопоставлять их друг другу. Сегодня вместе эти два направления в энергетике образуют «технологическую конвергенцию». ВИЭ становится ближе к традиционной в части стоимости, гибридного подхода в работе. Традиционная – в части технологий и экологичности», — отметил Михаил Смирнов.

На встрече также затронули и другие вопросы энергетического перехода, в частности, озвучили мнения по водороду. По результатам обсуждений будут подготовлены рекомендации по ключевым проблемам развития и предложения по его ускорению.

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Источник: ЭнергоИнновация

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