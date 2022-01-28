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СГК приступит к строительству нового энергоблока ТЭЦ-3 в Красноярске в 2022 году

СГК приступит к строительству нового энергоблока ТЭЦ-3 в Красноярске в 2022 году

28 января 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Сибирская генерирующая компания (СГК) приступит к строительству нового энергоблока стоимостью 27,5 млрд рублей на Красноярской ТЭЦ-3 в 2022 году. Об этом сообщил журналистам директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

"В этом году мы приступаем к выполнению строительно-монтажных работ, проект разработан. Мы также провели закупку основного оборудования - котел, турбина. Хочу сказать, что это все отечественное оборудование", - сообщил Шлегель, добавив, что стоимость строительства энергоблока 27,5 млрд рублей.

По его словам, ввод энергоблока позволит увеличить электрическую мощность на 185 МВт, с 208 МВт и тепловую мощность на 250 Гкал/ч, с 582 Гкал/ч. Это позволит обеспечить тепловой энергией новые жилые кварталы, строящиеся в Красноярске, отметил Шлегель. Также компания планирует построить на станции градирню для охлаждения технологической воды, используемой в производстве электроэнергии, это позволит создать замкнутый цикл использования воды и не брать ее из Енисея.

Красноярская ТЭЦ-3 построена в 1992 году. До ввода в эксплуатацию энергоблока в 2012 году она работала в режиме котельной, вырабатывая только теплоэнергию. ТЭЦ обеспечивает теплоэнергией большую часть Советского района Красноярска (микрорайоны "Северный", "Взлетка", "Иннокентьевский"), а также микрорайон "Покровский" Центрального района краевого центра.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.

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Источник: ТАСС

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