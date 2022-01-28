Заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс принял участие в заседании Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), на котором обсуждались перспективы развития ВИЭ и вопросы реализации Энергетической стратегии России до 2035 года в условиях энергетического перехода.

В заседании Комитета ТПП РФ приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, топливных компаний, научных организаций, а также независимые эксперты и специалисты ТЭК.

В ходе доклада Денис Пилениекс представил видение Системного оператора направлений трансформации отечественной электроэнергетики до 2050 года в условиях энергетического перехода на пути решения задачи достижения углеродной нейтральности России к 2060 году.

Представленный доклад включал в себя ретроспективный анализ развития электроэнергетики за последние 10 лет, текущего состояния, а также обзор основных планов развития на среднесрочный период (7 лет), этапы 2040 и 2050 годов.

Заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Системного оператора отметил, что текущая структура генерирующих мощностей в ЕЭС России отражает исторически сложившуюся традиционную структуру генерации: на 1 января 2022 года 66,1% установленной мощности ЕЭС России приходится на ТЭС (в т.ч. 49,5% – газ и 16,2% – уголь), 20,3% – ГЭС, 12% – АЭС, 1,6% – ВИЭ. При указанной структуре генерации практически 2/3 общего объема выработки электроэнергии осуществляется на ТЭС, а на долю «зеленой» генерации (АЭС, ГЭС, СЭС и ВЭС) приходится всего 39,3%.

Таким образом, для осуществления энергоперехода и достижения углеродной нейтральности к 2060 году доля «зеленой» генерации будет расти.

Денис Пилениекс отметил необходимость сбалансированного подхода к изменению структуры генерирующих мощностей, учитывающих как технические так и экономические факторы, в том числе: ограничения размещения ВИЭ в энергосистеме и необходимость резервирования их мощности с помощью накопителей большой мощности (ГАЭС) и традиционной газовой генерации, затраты на реализацию сценариев, стоимость первичных энергетических ресурсов, сохранение потребности в базовой генерации.

Говоря о развитии генерирующих мощностей в ЕЭС России, Денис Пилениекс отметил, что объем вводов нового генерирующего оборудования за минувшие 11 лет составил 47 ГВт. До 2027 года в ЕЭС России планируется ввод еще 13,2 ГВт генерирующих мощностей, из них только в ОЭС Сибири и ОЭС Востока суммарно будет введено 3,4 ГВт генерации, что составляет 26,0% от общего объема намеченных вводов. Ожидается, что реализация мероприятий по модернизации тепловой генерации в рамках КОММод приведет к обновлению оборудования на действующих ТЭС в объеме 46,5 ГВт.

В частности, Денис Пилениекс рассказал об уже имеющихся планах по объему и размещению генерации ВИЭ в Единой энергосистеме, а также об особенностях распределения их по территории ЕЭС России и возникающих технических ограничениях. Он отметил, что в рамках программы поддержки ДПМ ВИЭ-1, рассчитанной до 2024 года, планируется ввести 5,4 ГВт генерации СЭС, ГЭС и ВЭС. По состоянию на 1 января 2022 года в ходе реализации программы уже ведено 3,0 ГВт ВИЭ. Среди ОЭС наибольшая доля ВИЭ в установленной мощности энергообъединения достигнута в ОЭС Юга, в декабре 2021 года она составила 11,7% (3358 МВт). В период до 2030 года в рамках программы поддержки развития ДПМ ВИЭ-2 ожидается ввод 5–8 ГВт мощностей возобновляемой генерации, что увеличит установленную мощность ВИЭ в России до 10–13 ГВт.

При этом особенностью реализации программы ДМП ВИЭ-1 стало распределение основного объема вводов в направлении южных регионов страны, что обусловлено как благоприятными климатическими факторами, так и наличием развитой инфраструктуры. Таким образом, наличие планов продолжения развития ВИЭ преимущественно в указанных регионах уже сегодня приводит к необходимости строительства дополнительных межсистемных линий электропередачи для выдачи их мощности.

Отдельным вопросом доклада стал анализ ожидаемых изменений в структуре выработке электроэнергии до 2050 года. Денис Пилениекс отметил, что в соответствии с прогнозом, обсуждавшимся на площадке Минэнерго России и сформированным исходя из следующих принципов:

увеличение доли «зеленой» генерации в балансе электрической энергии;

сокращение доли угольной генерации за счет вывода из эксплуатации электростанций сроком службы более 70 лет;

сохранение доли ГЭС в выработке электроэнергии на текущем уровне;

доведение доли АЭС в выработке электроэнергии до 25%;

увеличение доли ВИЭ при условии обеспечения стабильности функционирования энергосистемы,

доля «зеленой» генерации в выработке электроэнергии вырастет с 39,3% в 2021 году до 56,8% к 2050 году. Выработка угольных ТЭС в общей структуре снизится с 12,6% до 4,7% к 2050 году, а доля выработки СЭС и ВЭС достигнет 12,5%.

Для реализации столь масштабной трансформации энергосистемы потребуется решить множество технических и организационных задач, в том числе обеспечение массового развития сетей для интеграции растущих ВИЭ, существенное развитие ресурсов регулирования (ГАЭС, иные накопители большой мощности), разработка механизмов поддержки традиционной генерации, развитие «быстрых рынков», включая управление спросом и рынки резервов (НПРЧ и АВРЧМ), масштабное внедрение технологий быстрого управления, включая дистанционное.