27 января компания «Колмар» подписала договор с ООО «Пекинская компания машины и оборудования «АВИК Мэйлинь» по проектированию, поставке и пусконаладке технологической линии второго этапа обогатительной фабрики «Инаглинская-2».

«„АВИК Мэйлинь“ — наши давние партнеры, проверенные временем и в деле. Благодаря китайским специалистам, всего за 10 месяцев выросла 6-миллионная обогатительная фабрика „Денисовская“, а в 2020 году запущена первая очередь 12-миллионной фабрики „Инаглинская-2“. Совместный запуск и эксплуатация двух проектов позволили быстрее контрактных сроков вывести фабрики на гарантийные показатели. И мы уверены, что совместный третий проект будет не менее успешным», — отметила Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилёва.

Ввиду антиковидных мер подписание договора состоялось в режиме видеоконференции. Со стороны китайских партнеров документы о дальнейшем сотрудничестве подписала госпожа Сюй Тао, генеральный директор «АВИК Мэйлинь».

«В этот торжественный день очень рады подписать новый контракт со старым партнёром по строительству третьей обогатительной фабрики мощностью 6 миллионов по переработке угля. Прошлый опыт показывает, что дальнейшее сотрудничество компаний будет ещё более интересным и плодотворным. Мы применим самые передовые технологические решения и современные способы переработки, подходящие именно для компании «Колмар», — добавила госпожа Сюй Тао.

Госпожа Сюй Тао также отметила, что выпускаемый концентрат на фабриках «Денисовская» и «Инаглинская-2» имеет высочайшее качество и мощную конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке. Продукция пользуется большим спросом в Азиатско-Тихоокеанских регионах, особенно в Китае.

Сегодня на территории производственных объектов «Колмара» идёт активное строительство тёплого контура главного корпуса второй очереди обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Согласно планам, осенью 2022 года китайские партнёры приступят к установке оборудования.

Слова благодарности за продуктивное сотрудничество сказал генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин: