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В АО "НоваВинд" назначен новый генеральный директор

В АО НоваВинд назначен новый генеральный директор

28 января 2022, 15:30
Рубрика: Персоны
Метки: ГРИГОРИЙ НАЗАРОВ, РОСАТОМ, НОВАВИНД, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "НоваВинд"

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В АО «НоваВинд» с 20 января 2022 года назначен новый генеральный директор – Григорий Назаров. Он сменит на этом посту Александра Корчагина, который перешел на новую работу в контуре Госкорпорации «Росатом».

Г.А. Назаров окончил финансовый факультет РЭУ им. Плеханова. Имеет успешный опыт работы в международных аудиторских и консалтинговых компаниях, а также реализации проектов в нефтегазовой отрасли. В структурах Госкорпорации «Росатом» работает с 2012 года. С 2017 возглавляет АО «Атомэнергопромсбыт», где успешно реализовал ряд новых инструментов повышения эффективности энергоснабжения промышленных предприятий, в том числе с применением систем накопления электроэнергии и методов машинного обучения. В АО «НоваВинд» с 2020 года возглавлял направление по развитию и международному бизнесу.

«В АО «НоваВинд» сформированы сильная команда профессионалов и все ключевые компетенции для реализации ветроэнергетических проектов. Сейчас перед нами стоят амбициозные задачи – строительство ветропарков в рамках новой программы ДПМ ВИЭ и выход на международные рынки. Уверен, что сложившийся уровень технической и организационной подготовки – это хороший фундамент для их успешной реализации», - прокомментировал свое назначение Григорий Назаров.

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Источник: АО "НоваВинд"

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