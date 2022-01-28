В АО "НоваВинд" назначен новый генеральный директор

В АО «НоваВинд» с 20 января 2022 года назначен новый генеральный директор – Григорий Назаров. Он сменит на этом посту Александра Корчагина, который перешел на новую работу в контуре Госкорпорации «Росатом».

Г.А. Назаров окончил финансовый факультет РЭУ им. Плеханова. Имеет успешный опыт работы в международных аудиторских и консалтинговых компаниях, а также реализации проектов в нефтегазовой отрасли. В структурах Госкорпорации «Росатом» работает с 2012 года. С 2017 возглавляет АО «Атомэнергопромсбыт», где успешно реализовал ряд новых инструментов повышения эффективности энергоснабжения промышленных предприятий, в том числе с применением систем накопления электроэнергии и методов машинного обучения. В АО «НоваВинд» с 2020 года возглавлял направление по развитию и международному бизнесу.