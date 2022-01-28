В порту Восточный модернизируют причалы

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта Восточный в Приморском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Строительство нового порта на берегу бухты Врангеля в заливе Находка началось в 1970 году. Идея его создания впервые была предложена в ходе работы третьего заседания советско-японского Экономического Совета, учрежденного в 1966 году. Сегодня порт Восточный – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Незамерзающая гавань и глубокий фарватер, достигающий 22 метров, позволяют заходить в порт крупнотоннажным судам типа capеsize дедвейтом от 180 тысяч тонн.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по реконструкции (удлинению) причала 51 и строительству пирса с причалами 52, 52А в порту Восточный. Длина вводимого причального фронта составит 697,5 м. Расчетная пропускная способность с учетом грузооборота действующего причала 51 – 21,8 млн тонн в год. Модернизируемая инфраструктура порта позволит обслуживать 337 судозаходов в год.

На проектируемой площадке терминала планируется размещение ленточных стационарных конвейеров с приводными станциями, а также подмашинных путей судопогрузочных машин и иных объектов и сооружений.

Генеральный проектировщик – ООО «Научно-Проектная Компания «МорТрансНииПроект».

Фото: АО «Восточный порт»