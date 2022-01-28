Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» планируют в 2022 году выполнить ремонт воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения общей протяженностью 1695 км. Объекты, расположенные в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, отвечают за надежность энергоснабжения территории с численностью населения 550 тыс. человек.

В рамках программы технического обслуживания и ремонтов компании на линиях электропередачи энергетики заменят более 14 тыс. отработавших свой ресурс изоляторов, 168 км провода, 9 км грозозащитного троса, проведут замену и усиление 189 опор. Специалисты также выполнят расчистку от древесно-кустарниковой растительности 277 га охранных зон воздушных линий электропередачи ручным и механизированным способом.

На высоковольтных воздушных ЛЭП энергетики установят 300 птицезащитных устройств. Они предостерегут пернатых от поражения электрическим током, а также обеспечат защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности птиц, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций.

– Мероприятия по эксплуатационному обслуживанию линий электропередачи являются важной составляющей ремонтной программы компании и направлены на повышение надежности их работы в период пиковых нагрузок на энергосистему, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Филиал «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения 550 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.