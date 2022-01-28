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1,7 тыс. км ЛЭП отремонтирует "Россети Кубань" в адыгейском энергорайоне в 2022 году

1,7 тыс. км ЛЭП отремонтирует Россети Кубань в адыгейском энергорайоне в 2022 году

28 января 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» планируют в 2022 году выполнить ремонт воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения общей протяженностью 1695 км. Объекты, расположенные в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, отвечают за надежность энергоснабжения территории с численностью населения 550 тыс. человек.

В рамках программы технического обслуживания и ремонтов компании на линиях электропередачи энергетики заменят более 14 тыс. отработавших свой ресурс изоляторов, 168 км провода, 9 км грозозащитного троса, проведут замену и усиление 189 опор. Специалисты также выполнят расчистку от древесно-кустарниковой растительности 277 га охранных зон воздушных линий электропередачи ручным и механизированным способом.

На высоковольтных воздушных ЛЭП энергетики установят 300 птицезащитных устройств. Они предостерегут пернатых от поражения электрическим током, а также обеспечат защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности птиц, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций.

– Мероприятия по эксплуатационному обслуживанию линий электропередачи являются важной составляющей ремонтной программы компании и направлены на повышение надежности их работы в период пиковых нагрузок на энергосистему, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Филиал «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения 550 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.

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Источник: Россети Кубань

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