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"Россети Ленэнерго" модернизируют 330 высоковольтных линий электропередачи в 2022 году

Россети Ленэнерго модернизируют 330 высоковольтных линий электропередачи в 2022 году

28 января 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В текущем году «Россети Ленэнерго» проведут ремонт и реконструкцию 330 высоковольтных линий (ВЛ) электропередачи 35-110 кВ, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Среди наиболее значимых объектов: ВЛ 110 кВ Балтийская-2; ВЛ 110 кВ Дубровская-4; ВЛ 110 кВ Балтийская-12.

Комплекс работ будет включать замену более 52 км провода и 54,4 км грозозащитного троса, 57 опор и свыше 27 тысяч изоляторов.

Реконструкция линий позволит повысить надежность энергоснабжения таких крупных потребителей, как ГК «Кировский завод», АО «Ленинградский металлургический завод», ООО «Ленинградский электромашиностроительный завод» и других предприятий.

Напомним, в 2021 году «Россети Ленэнерго» выполнили ремонтную программу высоковольтных линий электропередачи в полном объёме. Было модернизировано 334 воздушных линий электропередачи на территории Петербурга и Ленобласти. Это позволило обеспечить надежность электроснабжения 118 системообразующих организаций города и области. В их числе: ОАО «РЖД», ООО «ПГ «Фосфорит», ПАО «Новатэк», ООО «Сибур Портэнерго», ОАО «Компания Усть-Луга» и т.д.

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Источник: Россети Ленэнерго

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