Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО провёл совещание по вопросам создания преференциального режима для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов; обсудил с руководством «Авроры» развитие единой Дальневосточной авиакомпании.

В Южно-Сахалинске Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам создания преференциального режима для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов; обсудил с руководством «Авроры» развитие единой Дальневосточной авиакомпании.

Проект федерального закона №27883-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий создание преференциального налогового режима для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Курильских островов, уже внесён Правительством в Государственную Думу. Данный налоговый режим предусматривает такие преференции, как освобождение на 20 лет от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога; пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% на 20 лет; применение на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны.

«Законопроект подготовлен по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он прошёл первые чтения в Государственной Думе и в ближайшее время будет принят. Но уже сегодня надо понять, как сделать так, чтобы преференциальный режим стартовал быстро. Для этого необходимо провести довольно значительную работу. Она уже началась. Мы работаем вместе: и руководство Сахалинской области, и федеральные органы исполнительной власти. Уверен, что принятие закона поможет освоить Курилы, принесёт пользу экономике Дальнего Востока и страны, позволит создать новые промышленные, туристические и социальные объекты, сформировать рабочие места, в конечном счёте принесёт пользу людям», – сказал Юрий Трутнев.

В рамках создания условий для запуска и функционирования преференциального режима на Курильских островах обсуждались вопросы подготовки и принятия необходимых федеральных законов, обеспечения инвесторов необходимой инфраструктурой (земельными участками, электричеством, коммунальной, транспортной и другой инфраструктурой).

Инвестиционным потенциалом на Курильских островах обладают такие направления, как рыбопереработка, энергетика, туризм и рекреационные услуги, транспорт и логистика. Соответствующий портфель инвестиционных проектов формируют региональное правительство и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Дополнительно к возможностям преференциального режима инвесторы смогут воспользоваться и другими инструментами, внедрёнными на Дальнем Востоке.

«На Дальнем Востоке используется разработанный по поручению Владимира Владимировича Путина инструмент инвестиционных квот. Этот инструмент уже доказал свою эффективность: создаются рыбоперерабатывающие заводы, строятся суда. Будут выделены инвестиционные квоты под строительство перерабатывающих мощностей на Курильских островах», – сообщил вице-премьер.

На совещании обсуждался вопрос модернизации и расширения населённых пунктов на Курильских островах, зонирования территорий.

По его итогам Юрий Трутнев дал поручения федеральным органам исполнительной власти по принятию необходимых мер, направленных на создание условий для функционирования преференциального режима на Курильских островах, привлечения инвесторов и обеспечения их необходимой инфраструктурой.

В тот же день обсуждалось развитие единой Дальневосточной авиакомпании.

«Единая Дальневосточная авиакомпания “Аврора” создана по поручению Президента. Её целью является повышение доступности, обеспечение возможности для жителей Дальнего Востока добираться как до центральных территорий России, так и между дальневосточными городами. Перед авиакомпанией стоят достаточно амбициозные цели. В два раза должны быть увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году. Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании “Аврора” приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока. Была проведена большая работа», – отметил Юрий Трутнев.

В рамках программы социально значимых маршрутов на Дальнем Востоке за четыре с половиной месяца 2021 года было выполнено 1934 рейса по 20 межрегиональным маршрутам, которыми воспользовались без малого 70 тысяч пассажиров. Успешность программы подтверждает высокая востребованность новых рейсов. В рамках программы жители нескольких дальневосточных регионов получили возможность прямыми рейсами добраться в другой субъект ДФО.

В 2022 году программа социально значимых рейсов расширится до 36 маршрутов, за год будет выполнено более 7 тыс. рейсов, и воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров. По 27 направлениям рейсы выполняются уже сейчас, рейсы по остальным девяти направлениям планируется запустить в рамках летнего расписания и начать продажи авиабилетов уже в феврале.

Обновление авиапарка за счёт приобретения новых отечественных самолётов начнётся в этом году. Запланировано поступление четырёх новых самолётов «Сухой Суперджет 100», которые будут использоваться для выполнения рейсов по социально значимым маршрутам.

Обсуждался вопрос субсидирования лизинга поставки отечественных воздушных судов для обновления авиапарка компании. «Нужно сделать авиапарк однотипным, чтобы организовать обслуживание на ещё более высоком уровне, сделать перелёты надёжными. Эта работа в Правительстве будет продолжаться», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Также в настоящее время ведётся работа над стратегией единой Дальневосточной авиакомпании для повышения эффективности использования авиапарка и развития специализации авиакомпаний группы.

В тот же день вице-премьер вручил благодарности Правительства России сахалинцам, участвовавшим в ликвидации последствий прошлогоднего ледяного дождя в Приморье.