Крупнейшему российскому производителю и экспортеру микроэлектроники – заводу «Микрон» – 1 февраля исполняется 55 лет. Предприятие обеспечивает микроэлектронной продукцией наукоемкие отрасли и растущие потребности цифровой экономики. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Компания – резидент особой экономической зоны с 2015 года, входит в кластер микроэлектроники, который насчитывает более 30 резидентов. Объем инвестиций «Микрона» за это время превысил 2 миллиарда рублей. Компания обеспечивает продукцией не только российских, но и иностранных заказчиков», - отметил глава ведомства.

Предприятие ежегодно осваивает в производстве десятки новых продуктов, открывает дорогу в профессию молодым специалистам, находится в авангарде технологических инициатив.

«Ежегодный объем выпуска чипов составляет более 4 миллиардов единиц. Среди последних значимых разработок - первый полностью отечественный микроконтроллер на открытой архитектуре RISC-V, который позволит при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий. Идет постоянное расширение линейки RFID меток учета и инвентаризации. Кроме того, Микрон активно участвует в проектах особой экономической зоны столицы, развивая кооперацию и работая с молодыми кадрами», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев.

История Микрона неразрывно связана с развитием науки, завод был основан на базе опытного цеха Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ).

«В современном цифровом мире микроэлектроника играет важнейшую роль, в том числе как одно из самых динамично развивающихся направлений науки. «Микрон», созданный как опытный завод при НИИМЭ, с самого своего основания был ведущим предприятием электронной отрасли страны и сегодня остается основной отечественной площадкой микроэлектронного производства», - сообщил председатель совета директоров АО «Микрон», генеральный директор АО «НИИМЭ», академик РАН Геннадий Красников.

Праздничные мероприятия Микрона стартуют 1 февраля и будут проходить в течение всего 2022 года. Каждый клиент, партнер, контрагент, сотрудник, активный участник экосистемы может инициировать свой проект.

«Сегодня Микрон - производственный центр и ресурс формирования экосистемы российской микроэлектроники. У нас более 650 клиентов – потребителей продукции, дизайн-центров и фаблесов в России и мире, более 120 поставщиков основного производства, среди которых с каждым годом увеличивается число отечественных производителей, что особенно важно в условиях современных вызовов. В команде Микрона более 1300 профессионалов, увлеченных своим делом. Мы не только расширяем собственные производственные мощности и продуктовые линейки, но и проактивно участвуем в развитии отрасли, работая с партнерами по производству материалов, средств производства, сквозным проектам. Именно партнёры играют центральную роль в нашей юбилейной программе: она формируется по принципу открытых инициатив, каждый может предложить свой проект, и он станет частью юбилея», - сообщила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Принять участие в праздничных активностях, поздравить Микрон и предложить свою инициативу можно на юбилейном сайте.

Формат мероприятий будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации, все офлайн мероприятия пройдут в режиме covid-free.

«Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Микрон входит в группу компаний «Элемент».

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

Фото: 55.mikron.ru