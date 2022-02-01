Европейская ассоциация системных операторов (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) опубликовала предварительный список проектов строительства энергообъектов, которые будут оцениваться в следующем издании Десятилетнего плана развития европейской электрической сети (Ten-Year Network Development Plan 2022, TYNDP 2022). В предварительный портфель проектов TYNDP 2022 включены 141 проект строительства передающей сетевой инфраструктуры и 23 проекта строительства накопителей энергии.

Обновляемый ENTSO-E каждые два года TYNDP представляет собой общеевропейский план развития электроэнергетической инфраструктуры, определяющий пробелы в инфраструктуре с общеевропейской точки зрения и оценивающий инфраструктурные проекты. TYNDP является результатом двухлетнего процесса, который начинается с разработки сценариев того, как европейская энергосистема может выглядеть в 2030 и 2040 годах. Процесс формирования TYNDP 2022 завершится анализом рентабельности проектов.

Портфель проектов, включенных в TYNDP 2022, состоит из 164 проектов, предложенных разработчиками в сентябре-октябре 2021 г. ENTSO-E проверил соответствие всех заявок критериям допуска к участию в формировании TYNDP 2022. В общей сложности 7 проектов были признаны не соответствующими процедурным критериям.

Следующим шагом в процессе формирования TYNDP 2022 является выпуск окончательных (после консультаций с общественностью) сценариев для TYNDP 2022, которые ожидаются в феврале 2022 года. Исследование потребностей европейской энергосистемы – выявление существующих узких мест – и результаты анализа затрат и выгод от реализации проектов, отобранных для TYNDP 2022, будут опубликованы летом 2022 г.

Официальный сайт https://www.entsoe.eu