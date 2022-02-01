Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы 2021 года провели ремонт и модернизацию более 600 километров воздушных линий электропередачи в четырех центральных районах Краснодарского края.

В рамках программы технического обслуживания и ремонтов компании на линиях электропередачи энергетики заменили более отработавшие свой ресурс изоляторы, обновили провод и грозозащитный трос, провели замену и усиление 450 опор. Специалисты также выполнили расчистку от древесно-кустарниковой растительности 45 га просек вдоль трасс ЛЭП – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода в период непогоды.

Одновременно проводилось техническое обслуживание объектов электросетевого комплекса. В частности, энергетики осмотрели около 2 тысяч км линий электропередачи. Обследовали состояние порядка 800 опор и их элементов. Выполнен тепловизионный контроль линий протяженностью свыше 100 километров и более 75 единиц электросетевого оборудования.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией Выселковский, Кореновский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы Краснодарского края. Территория обслуживания составляет свыше 5 тыс. кв. км, где проживает более 300 тысяч человек. В эксплуатационной зоне ответственности предприятия находятся 62 подстанции 35-110 кВ, порядка 1,9 тысяч трансформаторных пунктов, более 7 тысяч километров ЛЭП.