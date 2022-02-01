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Минпромторг России совместно с АИП России начинает подготовку ежегодного отраслевого Обзора "Индустриальные парки России - 2022"

Минпромторг России совместно с АИП России начинает подготовку ежегодного отраслевого Обзора Индустриальные парки России - 2022

1 февраля 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНПРОМТОРГ, АИП
Источник: Минпромторг России

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Ассоциация индустриальных парков России при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации начинает подготовку восьмого ежегодного отраслевого Обзора «Индустриальные парки России – 2022».

Обзор выпускается с 2013 года и является уникальным комплексным исследованием состояния и развития промышленных площадок в России. Он содержит ключевые данные о динамике развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой направленности.

Формат обзора на 2022 год будет содержать ключевые разделы:

  1. Абсолютные и относительные показатели отрасли за 2021 год, тренды развития индустрии;
  2. Каталог действующих и создаваемых индустриальных парков России с добавлением информации о парках в статусе намерения.

Ежегодный обзор индустриальных парков, проводимый АИП России, востребован как отраслью, так и федеральными и региональными органами власти. Обзор не только содержит ценную информацию о промышленных площадках для потенциальных инвесторов, но и позволяет отслеживать актуальные тренды развития индустриальных парков. Имеющиеся федеральные и региональные меры поддержки способствуют появлению до 30-40 новых парковых проектов ежегодно. С 2021 года обеспечена возможность синхронизации аналитической базы АИП России с системой ГИСП, что позволяет получать в цифровом виде актуальную информацию о развитии индустриальных парков для формирования официальной статистики отрасли,

- отметил представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Нововведением предстоящего Обзора станет возможность самостоятельного заполнения индустриальными парками информации о себе на портале Ассоциации индустриальных парков (Инструкция по заполнению данных на портале).

Кроме того, из личного кабинета на портале АИП для членов Ассоциации предусмотрена возможность экспорта данных в интерактивный модуль «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» ГИСП (https://gisp.gov.ru/gisip/).

Контактное лицо по вопросам размещения в Обзоре «Индустриальные парки России – 2022»: Петр Поляков, Старший эксперт по сертификации и аналитическим проектам АИП России, email: pp@indparks.ru, тел.: +7 (999) 540 88 59, +7 (495) 477 45 68.

Презентация Обзора «Индустриальные парки России - 2022».

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Источник: Минпромторг России

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