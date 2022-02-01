Молодые учёные НИУ "МЭИ" удостоены стипендий Президента РФ

Молодые учёные Национального университета «МЭИ» вошли в число стипендиатов и грантообладателей конкурсов Президента Российской Федерации.

В конкурсном отборе участвовали около 3 тысяч аспирантов и ученых из вузов России. Из них победителями оказались 445 человек, осуществляющих перспективные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Проекты охватывают направления энергоэффективности и энергосбережения, космические, информационные, ядерные и медицинские технологии. Сумма стипендии составляет 22800 рублей в месяц.

Итоги конкурса подвело Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ.

Обладателями стипендий Президента РФ стали молодые учёные НИУ «МЭИ»:

Екатерина Курбатова за исследование особенностей левитации высокотемпературных сверхпроводников в нестационарном магнитном поле для создания новых типов регулируемых магнитных подвесов.

за исследование особенностей левитации высокотемпературных сверхпроводников в нестационарном магнитном поле для создания новых типов регулируемых магнитных подвесов. Максим Нащёкин за анализ эффективности пассивных систем термостабилизации металлогидридных реакторов для хранения, компримирования и очистки водорода.

за анализ эффективности пассивных систем термостабилизации металлогидридных реакторов для хранения, компримирования и очистки водорода. Дмитрий Кавыршин за спектроскопическое исследование области взаимодействия мощных потоков неравновесной замагниченной плазмы с поверхностью макета первой стенки термоядерного реактора.

за спектроскопическое исследование области взаимодействия мощных потоков неравновесной замагниченной плазмы с поверхностью макета первой стенки термоядерного реактора. Вера Жбанова за разработку и исследование метода регистрации и обработки цветных изображений в цифровой микроскопии.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021). НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021). В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).