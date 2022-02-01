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На юге Петербурга построят новую трамвайную линию

На юге Петербурга построят новую трамвайную линию

1 февраля 2022, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В 2022 году на юге Санкт-Петербурга начнется строительство новой трамвай линии по маршруту «станция метро «Купчино» – Шушары – Славянка». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Смольного, уточнив, что проект планировки территории для строительства трамвайной линии одобрен на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

По информации пресс-службы, проект предусматривает строительство трамвайной линии протяженностью 21 км, инженерных сооружений, трамвайного депо, остановочных павильонов, а также проездов в районе Балканской площади, Шушарской дороги и полосы отвода железной дороги. Новый маршрут будет проходить по территории Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов города.

По словам Александра Беглова, завершить реализацию проекта планируется к концу 2024 года. «Новая трамвайная линия значительно улучшит транспортную доступность поселка Шушары, микрорайона Славянка, свяжет эти районы с Санкт-Петербургом», — отметил глава города.

Ранее «СГ» сообщала, что Санкт-Петербург получит 24 млрд рублей на реализацию важных инфраструктурных проектов и покупку подвижного состава.

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Источник: stroygaz.ru

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