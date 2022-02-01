По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2022 года составило 106,9 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше объема потребления за январь 2021 года. Потребление электроэнергии в январе 2022 года в целом по России составило 108,6 млрд кВт•ч, что на 3,7 % больше аналогичного показателя 2021 года.

В январе 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 109,4 млрд кВт•ч, что на 3,7 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2022 года составила 111,0 млрд кВт•ч, что так же на 3,6 % больше выработки в январе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 66,0 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2022 года составила 16,4 млрд кВт•ч (на 2,6 % больше уровня 2021 года), выработка АЭС – 20,0 млрд кВт•ч (на 3,3 % больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,4 млрд кВт•ч (на 1,5 % больше уровня 2021 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в январе 2022 года зафиксирован 13 января в 10:00 по московскому времени и составил 158 864 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3 591 МВт (2,3 %).

Среднемесячная температура воздуха в январе текущего года составила -10,2 °C что на 2,8 °C выше аналогичного показателя 2021 года.

Данные за январь 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января 2021 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января 2021 года, % Востока 5,4 11,0 4,9 5,4 Сибири 21,2 0,3 21,4 0,8 Урала 24,4 -0,4 24,6 3,0 Средней Волги 11,0 7,0 10,6 4,5 Центра 25,5 6,4 25,1 5,3 Северо-Запада 10,8 1,2 9,6 3,3 Юга 11,1 10,2 10,7 7,3

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.