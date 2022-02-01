Высоковольтное импортозамещение 2
1 февраля 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2022 года составило 106,9 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше объема потребления за январь 2021 года. Потребление электроэнергии в январе 2022 года в целом по России составило 108,6 млрд кВт•ч, что на 3,7 % больше аналогичного показателя 2021 года.
В январе 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 109,4 млрд кВт•ч, что на 3,7 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2022 года составила 111,0 млрд кВт•ч, что так же на 3,6 % больше выработки в январе прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 66,0 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2022 года составила 16,4 млрд кВт•ч (на 2,6 % больше уровня 2021 года), выработка АЭС – 20,0 млрд кВт•ч (на 3,3 % больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,4 млрд кВт•ч (на 1,5 % больше уровня 2021 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в январе 2022 года зафиксирован 13 января в 10:00 по московскому времени и составил 158 864 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3 591 МВт (2,3 %).
Среднемесячная температура воздуха в январе текущего года составила -10,2 °C что на 2,8 °C выше аналогичного показателя 2021 года.
Данные за январь 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января 2021 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января
2021 года, %
|
Востока
|
5,4
|
11,0
|
4,9
|
5,4
|
Сибири
|
21,2
|
0,3
|
21,4
|
0,8
|
Урала
|
24,4
|
-0,4
|
24,6
|
3,0
|
Средней Волги
|
11,0
|
7,0
|
10,6
|
4,5
|
Центра
|
25,5
|
6,4
|
25,1
|
5,3
|
Северо-Запада
|
10,8
|
1,2
|
9,6
|
3,3
|
Юга
|
11,1
|
10,2
|
10,7
|
7,3
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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