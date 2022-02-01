Россия готовит энергетическую революцию

Специалисты изучают возможности строительства на Камчатке приливной электростанции. Эксперты прогнозируют, что ее мощность может составить до 100 ГВт – это почти половина общей мощности электростанций России.

Россия планирует создать уникальную приливную электростанцию на Камчатке. Проект имеет большие перспективы и потенциально может совершить энергетическую революцию. В случае успеха наша страна станет крупнейшим в мире производителем водородного топлива, на котором можно заработать миллиарды.

Начнем с географии. Почему ПЭС хотят возвести именно на Дальнем Востоке? Дело в том, что Пенжинская губа идеально подходит для строительства приливной станции. Это удивительное место на северо-востоке залива Шелихова в Охотском море – как раз там, где Камчатский полуостров стыкуется с материком. И удивительно оно наивысшими в Тихом океане приливами: в среднем их высота составляет 9 метров, а во время новолуний и полнолуний достигает 13 метров. Каждые сутки через Пенжинскую губу проходит огромный объем воды – свыше 500 кубических километров. Для сравнения: столько же воды Волга перенесет за два года, а самая полноводная река в мире – Амазонка – за 25 дней.

Пенжинская ПЭС станет одним из крупнейших инженерных объектов в мире. Самым сложным этапом будет возведение прочной плотины. Дамбу решены вырастить путём намыва грунта со дна залива. В нее вмонтируют бетонные тонкостенные блоки (250 метров в длину и 30 метров в ширину), а также гидротурбины, способные вращаться под действием приливных потоков воды. Мощность каждого агрегата составит 20 МВт. Причем, важно отметить, что турбины будут работать как во время прилива, так и во время отлива, то есть никогда не будут простаивать.

Оценки позволяют говорить об установленной мощности всей станции до 100 ГВт. Это очень много – почти половина общей мощности электростанций России. Встает закономерный вопрос, как использовать такое количество энергии? Решение непростой задачи оказалось оригинальным – пустить мощности ПЭС на получение водорода. Уже готов план. Поэтапно на Камчатке должен сформироваться восточный кластер на базе возобновляемого источника энергии. Потенциальный объем производства водорода – до 5 миллионов тонн в год.

“Это очень модная, популярная тема. И на азиатских рынках, и в Европе особенно хотят переходить с ископаемых источников энергии на возобновляемые. А возобновляемая энергетика предполагает, что энергию будут хранить в виде водорода. И они этот водород еще и закупать хотят. Нужно просчитать, действительно ли азиатские рынки, прежде всего Япония и Южная Корея, будут потреблять достаточное количество водорода, и он будет, главное, дорогой”, – говорит Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Ответы на многие вопросы мы получим уже скоро. К 1 марта президент страны Владимир Путин поручил правительству изучить целесообразность строительства приливных электростанций для экспорта водорода.