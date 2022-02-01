С 1 февраля 2022 года генеральным директором компании «Ростелеком-ЦОД» назначен Сергей Бочкарев. На этой позиции он продолжит укреплять лидерство компании на рынке дата-центров и облачных решений.

Сергей Бочкарев окончил Киевское высшее военное дважды Краснознаменное училище связи им. М.И. Калинина, получил экономическое образование в Санкт-Петербургской инженерно-экономической академии, а также окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. С 1994 года он занимал руководящие должности в финансовых организациях и банках. До прихода в «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев работал заместителем генерального директора АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), где с 2014 года отвечал за построение и развитие платежной системы «Мир».

Павел Каплунов, занимавший должность генерального директора «Ростелеком-ЦОД» с 2015 года, покинул компанию. За время работы он внес большой вклад в развитие группы РТК-ЦОД как вертикально интегрированной ИТ-компании, лидера на рынках ЦОД и облачных решений, CDN и точек обмена трафиком.

«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по развитию дата-центров, облачных сервисов, телекома, системной интеграции, разработки ПО и ПАК. В группу компаний входят MSK-IX, «ДатаЛайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ».

«Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2021, iKS Consulting, 2021) и поставщиков IaaS-услуг (CNews 2021, TMT Consulting 2021).