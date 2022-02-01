ООО "Томсккабель" поделились планами участия в выставочных мероприятиях на I квартал 2022 года.



Томский кабельный завод в первом квартале 2022 года примет участие в выставках:



- 15-17 марта - Участие в 20-ой Юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2022»

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»



- 18-21 апреля - Участие в 21-ой международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»



- 26-28 апреля - Участие в 29-я международной выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий

Место проведения: г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»