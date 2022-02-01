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Томсккабель примет участие в выставках Cabex, Нефтегаз и Энергетика и Электротехника 2022

ООО "Томсккабель" поделились планами участия в выставочных мероприятиях на I квартал 2022 года.

Томский кабельный завод в первом квартале 2022 года примет участие в выставках:

- 15-17 марта - Участие в 20-ой Юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2022»
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

- 18-21 апреля - Участие в 21-ой международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

- 26-28 апреля - Участие в 29-я международной выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий
Место проведения: г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

 

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