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Высоковольтное импортозамещение 2. Продолжение истории "Изолятор-АКС". Новая сухая концевая кабельная муфта на 110 кВ

В начале декабря 2021 года на заводе “Изолятор-АКС” было освоено производство новой продукции - сухой концевой муфты на класс напряжения 110 кВ. Это полностью отечественная разработка с уникальным конструктивом и большим потенциалом применения в “Россетях”, которая может заменить уже в ближайшие несколько лет маслонаполненные муфты. В статье, мы разберем, какие преимущества есть у нового вида типа продукции, когда разработки предприятия поступят в продажу и начнут эксплуатироваться электросетевыми компаниями. Мы постараемся разобраться в  вопросах внедрения инноваций в отечественной энергетике и узнаем, как "Изолятор-АКС" строит высокотехнологичный стартап в энергетике и внедряет новые продукты для энергетики будущего. Данная статья является продолжением новости о новой сухой концевой муфте ИСКМ-126 от "Изолятор-АКС"

Еще в 2020-м “Изолятор-АКС” презентовал целую линейку своей продукции и изготовил первый в России образец  муфты на 500 кВ. Но с момента основания предприятия в 2019 году, освоения производства высокотехнологичной продукции в 2020 году и до презентации новинок в 2021-м пока не было совершено ни одной поставки на объекты энергетики. Больше двух лет предприятие работает “без продаж” и развивается на деньги инвесторов, разрабатывая новые типы продуктов.

Работать 2 года, выпускать продукцию и вести разработки, ничего не зарабатывая? К сожалению, такова реальность российского рынка, где существует всего несколько конечных потребителей. Существующая система “аттестации” и “допуска” продукции даже к опытной эксплуатации не позволяет новым качественным и инновационным продуктам быстро появляться на объектах. Большая энергетика не терпит резких изменений.

Читайте полную статью - Высоковольтное импортозамещение 2. "Изолятор-АКС" разработал новую конструкцию сухой концевой муфты на 110 кВ

Читайте дополнительные материалы "Изолятор-АКС"

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