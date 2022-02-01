«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в работу микропроцессорные защиты на подстанциях 220 кВ «Восточная», «ГПП» и «Асино». Всего установлено 14 современных шкафов релейной защиты и автоматики. Это обеспечило высокую надежность электроснабжения центральных районов области, включая Томск. Инвестиции в проект составили 88 млн рублей.

Устройства РЗА призваны защищать от коротких замыканий линии электропередачи, связывающие центры питания 220 кВ с единственной в регионе подстанцией сверхвысокого напряжения – 500 кВ «Томская». Это повысит стабильность электроснабжения потребителей.

Микропроцессорные устройства РЗА на базе типовых шкафов смонтированы взамен микроэлектронных аналогов. Новые терминалы РЗА обладают функцией самодиагностики, что повышает их надежность. Период эксплуатации шкафов вдвое больше аналогичного показателя микроэлектронных защит и составляет 25 лет.

Подстанция 220 кВ «ГПП» мощностью 250 МВА снабжает электроэнергией одного из крупнейших в России производителей полимеров – комбинат «Томскнефтехим». Подстанция 220 кВ «Асино» (250 МВА) питает Асиновский район Томской области. Подстанция 220 кВ «Восточная» (589 МВА) обеспечивает электроснабжение Томска и прилегающих районов области, в том числе питает пиковую резервную котельную, завод «Сибкабель», шарикоподшипниковый завод.