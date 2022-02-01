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"Россети Ленэнерго" повысили надёжность электроснабжения свыше 30 тысяч потребителей в Ленинградской области

Россети Ленэнерго повысили надёжность электроснабжения свыше 30 тысяч потребителей в Ленинградской области

1 февраля 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В Кировском районе Ленобласти филиал «Россети Ленэнерго»- «Новоладожские электрические сети» завершил реконструкцию воздушных линий электропередачи 110 кВ «Дубровская – 3, 4». Реконструированные объекты обеспечивают передачу электроэнергии от подстанции «ТЭЦ-8 Дубровская» жителям г. Отрадное и пос. Павлово-на-Неве.

Энергетики заменили 76,83 км провода, 12,8 км грозотроса, 3 082 изоляторов, а также 20 анкерных металлических и 37 промежуточных железобетонных опор.

«Трасса воздушных линий проходит по заболоченной местности и в трех местах пересекается с железной дорогой, поэтому нам потребовалось обеспечить дополнительные меры безопасности при производстве работ. Благодаря выполненным мероприятиям мы повысили надежность работы линий и качество электроснабжения свыше 30 тысяч потребителей», - отметил главный инженер филиала «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.

Напомним, что в 2021 году «Россети Ленэнерго» модернизировали 334 воздушных линий электропередачи на территории Петербурга и Ленобласти. В 2022 году компания проведет ремонт и реконструкцию 330 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Источник: Россети Ленэнерго

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