В рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» ЗАО «ЗЭТО» посетил эксперт АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Главная цель визита – знакомство с предприятиями региона для адресной поддержки в рамках нацпроекта, чтобы оценить готовность предприятий к применению инструментов бережливого производства и к использованию механизмов по повышению производительности труда.



«Внедрением бережливых технологий на предприятиях по нацпроекту «Производительность труда» занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций. Проект призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний за счет формирования оптимальной производственной системы, сокращения временных и денежных потерь, а также повышения квалификации персонала, - рассказывает Оксана Вихрова, руководитель отдела по развитию производственных систем.

С предприятиями, прошедшими отбор, будет заключено соглашение с АНО «ФЦК» и подготовлены предложения по практическому обучению сотрудников предприятий основам бережливого производства в течение шести месяцев. Кроме того, сотрудники предприятий станут внутренними тренерами и смогут самостоятельно обучать коллег бережливому производству. Участие в обучающих программах для предприятий области проводится на безвозмездной основе.»

АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" создан 18 декабря 2017 года по решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Учредителями ФЦК являются Российская Федерация в лице Министерства экономического развития и ООО "Вэб Инжиниринг". Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.