Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Верхне-Таловское золоторудное месторождение расположено в Южно-Енисейском рудном районе, в пределах Партизанского рудного узла. Россыпь расположена в верховьях реки Таловка, примерно в 140 км юго-восточней Красноярска и в 62 км от районного центра Мотыгино. Переработка добываемой руды будет осуществляться на действующей золотоизвлекательной фабрике АО «Васильевский рудник».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов для добычи рудного золота Верхне-Таловского месторождения. Выбор проектируемой площадки карьера обусловлен географическим расположением месторождения и условиями его отработки открытым способом. Производительность карьера составит 300 тысяч тонн золотосодержащей руды в год.

В ходе реализации проекта планируется размещение карьера, насосных станций и станции карьерного водоотлива, а также площадок электрооборудования и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций.

В соответствии с проектом транспортная схема участка золотодобычи предполагает доставку породы с карьера в отвалы вскрышных пород и руды – к дробильному комплексу ЗИФ Васильевского рудника.

Проектная организация – ЗАО «Золотопроект».

Фото: ЗАО «Васильевский рудник»