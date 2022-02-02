12 вопросов "СКТ Групп":
2 февраля 2022, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Горнодобывающая промышленность
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Верхне-Таловское золоторудное месторождение расположено в Южно-Енисейском рудном районе, в пределах Партизанского рудного узла. Россыпь расположена в верховьях реки Таловка, примерно в 140 км юго-восточней Красноярска и в 62 км от районного центра Мотыгино. Переработка добываемой руды будет осуществляться на действующей золотоизвлекательной фабрике АО «Васильевский рудник».
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов для добычи рудного золота Верхне-Таловского месторождения. Выбор проектируемой площадки карьера обусловлен географическим расположением месторождения и условиями его отработки открытым способом. Производительность карьера составит 300 тысяч тонн золотосодержащей руды в год.
В ходе реализации проекта планируется размещение карьера, насосных станций и станции карьерного водоотлива, а также площадок электрооборудования и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций.
В соответствии с проектом транспортная схема участка золотодобычи предполагает доставку породы с карьера в отвалы вскрышных пород и руды – к дробильному комплексу ЗИФ Васильевского рудника.
Проектная организация – ЗАО «Золотопроект».
Фото: ЗАО «Васильевский рудник»
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