Высоковольтное импортозамещение 2
2 февраля 2022, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛЬГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Совет министров Бельгии одобрил расширение модульной шельфовой электросетевой инфраструктуры (modular offshore network), которым предусмотрено строительство искусственного энергетического острова в шельфовой зоне принцесса Елизавета (Princess Elisabeth zone) в Северном море.
По мнению бельгийского системного оператора Elia, энергетический остров является наиболее оптимальным решением не только для обеспечения интеграции в национальную энергосистему шельфовой ветровой генерации, которую планируется построить в зоне принцесса Елизавета, но и для усиления взаимосвязи энергосистемы Бельгии с энергосистемами соседних стран. Искусственный энергетический остров является первым шагом в развитии объединенной шельфовой сетевой инфраструктуры на европейском уровне.
Зона принцесса Елизавета является одной из двух зон, отведенных для строительства шельфовой ветровой генерации в бельгийских водах Северного моря. Суммарная мощность шельфовой ветровой генерации, построенной в первой зоне, составляет 2,2 ГВт. В соответствии с требованиями федерального правительства, в рамках проекта сооружения энергетического острова предусмотрено построить 3,5 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации, а также новые электрические соединения, связывающие энергосистему Бельгии с энергосистемами других стран. В 2022 г. Elia продолжит детальный анализ проекта сооружения искусственного энергетического острова и планирует объявить тендер на реализацию проекта.
Официальный сайт Elia
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