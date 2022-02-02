Уважаемые Партнеры!

С 15 по 17 марта 2022 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я Юбилейная международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Ежегодно более 140 производителей и поставщиков демонстрируют специалистам на выставке широкий выбор кабеля, проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудование для монтажа и переработки кабеля. Среди участников выставки будут представлены крупнейшие российские и зарубежные компании.

В рамках участия в выставке «ЭКМ Холдинг» представит кабельно-проводниковую продукцию, в том числе известные торговые марки «КуПе» и «ИнСил», кабеленесущие системы «СКИНЕР», светотехническое оборудование «ЭКСИЗ», системы промышленного электрообогрева. Ежедневно на стенде будут работать технические специалисты, которые смогут дать подробные консультации по характеристикам продукции и ответить на все интересующие вопросы.

Номер стенда «ЭКМ Холдинг» - А203 в Павильоне 1.