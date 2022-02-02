Компания "Многофункциональный грузовой район" начала проектирование нового глубоководного морского порта на Сахалине. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В июне прошлого года островные власти сообщили о намерении создать в Макаровском районе на Сахалине грузовой порт, терминал которого на первом этапе будет обрабатывать в год 5 млн тонн угля, 2,8 млн тонн газового конденсата, 5,5 млн тонн нефти. До конца 2021 года на территорию будущего объекта планировалось распространить льготный режим налогообложения в рамках Свободного порта Владивосток.

"Мы перешли к активной фазе реализации - начали проектирование. Перед нами стоит задача по созданию современной портовой инфраструктуры, которая станет драйвером экономики региона в условиях растущей тихоокеанской торговли. В порту будут использованы передовые технологические решения, при этом главным нашим требованием является высокий уровень экологической безопасности строительства и эксплуатации грузового комплекса", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Многофункциональный грузовой район" Алексея Ферта.

По данным компании, стоимость порта составит 34,9 млрд рублей. Из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей, остальные вложения - частные средства. Начать строительство планируется в середине 2023 года. Поэтапный ввод терминалов в эксплуатацию будет осуществляться в период 2025-2027 годов. Проект реализуется с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Новый морской порт в заливе Терпения Охотского моря расположится в окрестностях села Новое Макаровского района Сахалинской области. Планируется, что мощность нефтеналивного терминала составит 5,5 млн тонн в год, угольного - 5 млн тонн в год, терминала газового конденсата - 2,8 млн тонн. На территории морского порта также будут построены терминал генеральных грузов (база снабжения) и бункеровочный комплекс.

Создание нового морского грузового порта является стратегическим проектом для Сахалинской области и российского Дальнего Востока в целом. Проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Его реализация позволит диверсифицировать экономику региона, привлечь внебюджетные инвестиции, повысить логистический потенциал острова, развить смежные отрасли и создать более 400 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Фото: Aleksandr Schljakov