 
Модернизация

Электроснабжение 10 населённых пунктов Чечни станет надёжнее благодаря "Россети Северный Кавказ"

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь электроэнергии в 10 населенных пунктах Шалинского района Чечни. Комплекс мероприятий позволит снизить сверхнормативные потери на участке и повысить надёжность электроснабжения более 26 тысяч потребителей.

«Первопроходцами» проекта в районе стали город Шали и селения Автуры, Мескер-Юрт, Чири-Юрт, Агишты и Герменчук. Специалисты уже установили в населённых пунктах 1,3 тысячи опор, заменили четыре и смонтировали шесть дополнительных трансформаторных подстанций. Кроме того, оперативные бригады протянули свыше 40 км самонесущего изолированного провода. В скором времени аналогичные технические мероприятия стартуют в Белгатое, Сержень-Юрте, Агиштах и Новых Атагах.

Напомним, Программа снижения потерь в электросетях АО «Чеченэнерго» стартовала в 2020 году. Реализация проекта стала возможной благодаря договоренности Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с Минэнерго России и ПАО «Россети». Курирует работы советник Главы региона, депутат Госдумы России, руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетики республики Адам Делимханов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
03.02.2022
"Россети Кубань" инвестирует до 2023 года в развитие энергокомплекса Адыгеи 3,8 млрд рублей
03.02.2022
"Россети Юг" в 2021 году инвестировали в развитие энергокомплекса Юга России 7 млрд рублей
03.02.2022
"Россети Ленэнерго" планируют в 2,5 раза расширить собственную сеть зарядных станций для электротран...
02.02.2022
"Россети Московский регион" обеспечили электроснабжение нового ледового катка в Долгопрудном
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно