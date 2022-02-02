Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь электроэнергии в 10 населенных пунктах Шалинского района Чечни. Комплекс мероприятий позволит снизить сверхнормативные потери на участке и повысить надёжность электроснабжения более 26 тысяч потребителей.

«Первопроходцами» проекта в районе стали город Шали и селения Автуры, Мескер-Юрт, Чири-Юрт, Агишты и Герменчук. Специалисты уже установили в населённых пунктах 1,3 тысячи опор, заменили четыре и смонтировали шесть дополнительных трансформаторных подстанций. Кроме того, оперативные бригады протянули свыше 40 км самонесущего изолированного провода. В скором времени аналогичные технические мероприятия стартуют в Белгатое, Сержень-Юрте, Агиштах и Новых Атагах.

Напомним, Программа снижения потерь в электросетях АО «Чеченэнерго» стартовала в 2020 году. Реализация проекта стала возможной благодаря договоренности Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с Минэнерго России и ПАО «Россети». Курирует работы советник Главы региона, депутат Госдумы России, руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетики республики Адам Делимханов.