Почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей произвели на московском заводе «Спецкабель» за минувший год. Этого хватит, чтобы протянуть кабель от западных границ России до восточных и обратно. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Кабельная отрасль – один из сильнейших сегментов столичной промышленности. Здесь работают 11 крупных и средних предприятий. Они выпускают изделия различного назначения, в том числе специализированные, которые к своему ключевому функционалу дополнительно обеспечивают безопасность. Огнестойкий кабель – один из таких продуктов. В связи с тем, что требования к безопасности на промышленных предприятиях постоянно растут, потребность в них также повышается.

«В 2021 году завод «Спецкабель» выпустил почти 20 тысяч километров продукции, объем реализованных товаров на 3% превысил показатели 2020 года. При этом огнестойкие кабели с индексом «FR» в прошлом году составили практически половину портфеля заказов завода», – отметил руководитель ведомства.

Огнестойкие кабели используются преимущественно для систем противопожарной защиты, аварийного освещения на путях эвакуации, автоматического пожаротушения и иных технических средств, которые направлены на защиту людей и имущества от пожара.

«В мире сохраняется тенденция к повышению безопасности жизнедеятельности. Кроме того, активно развивается инфраструктура, и ее становление невозможно представить без экономичных и безопасных технологий. Кабельные линии в них играют важную связующую и жизнеобеспечивающую роль. Чтобы исключить возможность контрафакта, с начала текущего года вся наша продукция гражданского назначения будет поставляться на рынок под товарным знаком «СПЕЦКАБ»», – подчеркнул коммерческий директор кабельного завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.

По его словам, современный кабельный рынок динамичен, меняются государственные стандарты, регламентирующие требования к проводниковой продукции, появляются новые материалы и технологии, поэтому производителям приходится постоянно инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские работы, чтобы оперативно отвечать на возрастающие требования к технологичности и безопасности изделий.

Справляться с этой задачей производству помогает поддержка со стороны столичных властей. Так, в начале 2022 года заводу «Спецкабель» был присвоен статус промышленного комплекса Москвы. Это позволит компании ежегодно экономить порядка четырех миллионов рублей за счет сокращения налоговой нагрузки, направляя средства на решение производственных задач.

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ООО НПП «Спецкабель» основано в 1997 году и на сегодняшний день является одним из лидеров кабельной отрасли. Предприятие располагает современными производственными комплексами, научно-технической и испытательной базами. Изготовив более 700 тысяч километров кабеля, завод продолжает наращивать мощности и расширять номенклатуру производимой продукции. Разработано уже более 6,5 тысячи марок, многие из которых являются уникальными по технико-эксплуатационным характеристикам. Низкотоксичные ЛОУТОКС, универсальные для нефтехимии и энергетики СКАБ, кабели КИПЭВ для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН – эти и многие другие изделия поставляются на рынок под собственными товарными знаками.