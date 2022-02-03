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Ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков - настоящий кабельщик, главный "учитель" и "дипломат" рынка

Ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков - настоящий кабельщик, главный учитель и дипломат рынка

3 февраля 2022, 09:33
Рубрика: Новости портала
Метки: ПЕШКОВ, НЕКРОЛОГ, ВНИИКП, ЛИЦА ОТРАСЛИ, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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3 февраля ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков - человек, благодаря усилиям которого и в стране, и в науке, и в кабельной технике, были созданы десятки кабельных заводов. У него было множество должностей и регалий, но для всех нас он останется настоящим дуайеном (старшиной, старейшиной, главным дипломатом) всей кабельной промышленности. 

Величайший ученый-кабельщик, доктор технических наук, профессор, действительный член трёх академий Российской Федерации – технологических, электротехнических, инженерных наук, а также Международной академии связи, заслуженный деятель науки и техники РФ.

Более 400 печатных трудов опубликовал Пешков И.Б., в том числе патенты и авторские свидетельства на изобретения, учебники, учебные пособия и монографии. Им лично и под его научным руководством выполнено несколько больших циклов научных исследований теории надежности кабельных изделий и проводов, новейшей технологии их производства, в том числе с использованием достижений оптоэлектроники, радиационной и высоковольтной техники. При его участии впервые в СССР были разработаны медицинские томографы с использованием рентгеновского излучения и ядерно-магнитного резонанса.

А ещё он был страстный болельщик, талантливый футболист, нападающий с цифрой 11 на спине. Заядлый грибник, не каждый профессионал-миколог так разбирался в грибах, как он.

Обаятельный, умный человек, который всегда был готов подставить плечо. Многим из нас Изяслав Борисович помог выбрать прямую и широкую дорогу в этой жизни, такую же, по которой шел сам до самого конца.

Гражданская панихида-прощание с Изяславом Борисовичем Пешковым пройдет в понедельник 7 февраля в 10:00 в конференц зале ВНИИКП (до 11:30). Похороны на Николо-Архангельском кладбище.

Для всей кабельной промышленности это действительно большая потеря. Медиахолдинг "РусКабель" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем "ученикам по жизни" Изяслава Борисовича. Вспомнить и узнать мэтра кабельной промышленности можно в последнем большом интервью порталу RusCable.Ru, которое взял Александр Гусев:

 

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