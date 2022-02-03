Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провели рабочую встречу в Москве по вопросам развития промышленного потенциальна региона.

Правительство Ставропольского края оказывает систематическую поддержку созданию новых промышленных площадок в форме индустриальных парков и промышленных технопарков для привлечения инвестиций в модернизацию и открытие новых современных производств. На сегодняшний день в регионедействуют и создаются 7 индустриальных паркови 1 промышленный технопарк.

В ходе совещания стороны также обсудили возможности создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории края. Владимир Владимиров отметил, что сегодня на юге России в границах Ставропольской, Ростовской, Краснодарской агломерации отсутствуют особые экономические зоны промышленно-производственного типа. Учитывая, что большинство производственных площадок уже заполнены, создание особой экономической зоны даст существенный импульс в решении социально-экономических задач региона. Он обратил внимание, что создание ОЭЗ общей площадью порядка 1 600 га планируется на двух площадках: в агломерации Кавминвод и в непосредственной близости к Ставрополю (Шпаковский район).

Сегодня мы видим существенную диспропорцию в размещении подготовленной промышленной инфраструктуры. 70% индустриальных парков и промышленных технопарков приходятся на Центральный и Приволжский федеральные округи, а на Северном Кавказе расположено только 4% площадок. Создание ОЭЗ с подготовленной инфраструктурой позволит не только снизить стоимость открытия нового производства благодаря налоговым и таможенным льготам ОЭЗ, но и существенно снизить сроки открытия таких производств благодаря наличию всей необходимой инфраструктуры. Фактически регионом планируется комплексное развитие территории ОЭЗ, включающего современный формат промышленной застройки, общественно-деловых пространств и других объектов. Успешная реализация данного проекта позволит решить задачи социально-экономического развития как самого Ставропольского края, так и близлежащих республик. Минпромторг окажет региону необходимую поддержку в реализации проекта,

- прокомментировал Денис Мантуров.

Губернатором Ставропольского края была предложена инициатива о проведении ежегодной международной конференции InRussia набазе многофункционального выставочного центра «МинВоды ЭКСПО». На Координационном совете по промышленности в декабре прошлого года Денис Мантуров отметил целесообразность возобновления проведения конференции InRussia уже с текущего года.

InRussia зарекомендовала себя как уникальная площадка для демонстрации возможностей регионов России по размещению современных промышленных производств и опыта отраслевой поддержки. Она объединяет представителей бизнеса из разных частей нашей страны, мира. Это центр деловой активности. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать возможности конференции для привлечения новых инвесторов в промышленный комплекс Ставрополья. Правительство края готово оказать поддержку в проведении этого мероприятия на нашей территории,

- предложил губернатор Владимир Владимиров.

В России на сегодня не проводится конференций для демонстрации отечественному и зарубежному бизнесу возможностей по локализации новых производств. При этом, мы видим потребность в активизации международного сотрудничества в этой сфере, учитывая поступающие запросы в Минпромторг и отраслевые ассоциации по подбору площадок. Иностранных инвесторов, в первую очередь, интересуют инфраструктурные возможности регионов, льготы и меры государственной поддержки. Минпромторг поддерживает Вашу инициативу о ежегодном проведении конференции на базе нового центра «МинВоды ЭКСПО»,

- отметил Министр Денис Мантуров.

Также стороны обсудили ряд инициатив, которые позволят улучшить кооперационные связи между регионами. В завершение встречи Владимир Владимиров поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Ставропольского края со стороны Минпромторга России.