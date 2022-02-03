Строительство ледовой арены "Алтай" в Барнауле, являющейся спортивным долгостроем Алтайского края, обойдется в более чем 1 млрд рублей. Финансирование утверждено, в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, сообщил журналистам в четверг министр спорта региона Алексей Перфильев.

Строительство крытого катка с искусственным льдом в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею "Алтай", расположенного по адресу: проспект Сибирский, 52, начали в 2011 году. В 2014 году стройка была приостановлена из-за отсутствия федерального финансирования. В 2021 году власти региона собирались возобновить строительство за счет средств регионального бюджета. На его завершение предполагалось направить 720 млн рублей. Однако стройка не возобновилась из-за необходимости пересчета сметы в связи с удорожанием строительных материалов. В конце прошлого года Перфильев сообщал о переносе сроков возобновления строительства на 2022 год.

"Наш недострой, долгожданный объект по адресу: Сибирский, 52, получил гарантированное финансирование, сумма появилась по итогам экспертизы проекта - мы получили ее результаты. Это цифра 1 млрд 60 млн рублей. Сейчас получаем документы, и оперативно мы будем объявлять конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика и успеть до очередного удорожания, мы не исключаем, что оно будет. Финансирование было утверждено, но объявлять конкурсные процедуры мы могли только тогда, когда есть уточненная цифра. Ее нам и подсказала экспертиза", - сказал Перфильев.

Ранее он сообщал, что из-за переноса срока возобновления строительства на 2022 год, сроки его завершения не изменятся - объект планируется сдать в 2024 году. Эта площадка необходима региону из-за дефицита ледовых объектов. В прошлом году на необходимость привлекать частные инвестиции к строительству катков и бассейнов в регионе обратил внимание и министр спорта Олег Матыцин.