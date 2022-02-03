Вышел в свет №01-02 (429-430) газеты «Энергетика и промышленность России» за январь 2022 года.

В этом выпуске Тему номера «Планы и перспективы: новый год - новые возможности» ЭПР посвятила ожиданиям, с которыми компании вступают в новый энергетический год. Своими мыслями о перспективах, новых этапах развития и сотрудничества компаний, о технологиях, появившихся на рынках, кратковременных стратегиях на этот счет поделились представители ведомств, отраслевых сообществ и ведущих компаний.

Также в номере разделы: Власть, Новости о главном, Производство, Промышленная безопасность, Финансы, Автоматизация и ИТ, Тенденции и перспективы, Электрические сети, Законы, Наука и технологии, Возобновляемая энергетика, Особый взгляд, Выставки и конференции, Мировая энергетика.

ТОП-5 материалов номера по мнению редакции:

Антон Семейкин: «Компании ТЭК смогут создавать частные охранные организации для обеспечения безопасности своих объектов»

Министерство энергетики РФ ведет большую работу по комплексному пересмотру законодательства в части обеспечения безопасности объектов ТЭКа. Составленный план работы охватывает практически все действующие нормативные правовые акты в данной сфере. О планируемых изменениях директор Департамента экономической безопасности в ТЭКе Минэнерго России Антон Семейкин рассказал журналисту «ЭПР».

Николай Ютанов: «Стоит ожидать всплеска биотехнологического совершенства»

Кто из нас, имея такую возможность, отказался бы приоткрыть завесу будущего, чтобы узнать, как изменится окружающий мир через десятилетия или даже столетия? Ну, или как минимум о том, что ждет в ближайшие годы: как будут развиваться технологии, когда отступит коронавирус? С этими и другими вопросами журналист «ЭПР» обратилась к футурологу, руководителю Исследовательской группы «Конструирование Будущего» Николаю Ютанову.

Если должнику есть что терять. Правовые механизмы и тактические приемы взыскания задолженности

Надежность теплоснабжения, а также объемы инвестиционных программ и их исполнение во многом зависят от своевременной оплаты за поставленные энергоресурсы. При этом цифры дебиторской задолженности в компаниях-поставщиках в сфере теплоснабжения традиционно высокие. Как решить эту проблему? ЭПР изучил опыт Группы «Газпром теплоэнерго», кторой удалось за прошлый год добиться положительной динамики в снижении дебиторской задолженности. В компании считают, что в первую очередь это было достигнуто за счет системного подхода к решению проблемы, а также слаженности в работе подразделений, обеспечивающих своевременное выявление проблемной задолженности, проведение претензионной и судебной работы.

«Таврида Электрик»: в авангарде инноваций

В декабре компания «Таврида Электрик» в ходе интерактивной презентации «Think Smart» представила новинки разработки, а также объявила о беспрецедентной акции – введении с января 2022 года пожизненной гарантии на всю линейку вакуумных выключателей.

Энергосбережение в странах Евросоюза: эффект от введения энергетической маркировки и Директивы по экодизайну

В конце 2021 года Европейская комиссия опубликовала отчет о влиянии Директивы Евросоюза (ЕС) по экодизайну и энергетической маркировки на потребление энергоресурсов. В документе проанализированы данные за 2020 год по всем устройствам, которые подпадают под регулирование указанной Директивы ЕС.

Следующий номер №3-4(431-432) газеты «Энергетика и промышленность России» выйдет в свет в феврале 2022 года. Тема номера: «Инвестиционные проекты в энергетике».