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"Россети Кубань" инвестирует до 2023 года в развитие энергокомплекса Адыгеи 3,8 млрд рублей

Россети Кубань инвестирует до 2023 года в развитие энергокомплекса Адыгеи 3,8 млрд рублей

3 февраля 2022, 10:22
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Компания «Россети Кубань» планирует направить в 2022-2023 годах на развитие электросетевого комплекса Республики Адыгея более 3,8 млрд рублей инвестиций в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году. Планы по модернизации энергетической инфраструктуры на территории региона в ходе рабочей встречи в Доме правительства Республики Адыгея обсудили Глава республики Мурат Кумпилов и исполняющий обязанности Генерального директора компании «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает реализацию в Адыгее 11 инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики в период 2021-2023 гг. Выполнение мероприятий позволит обеспечить прирост энергомощностей и создать возможность для подключения новых бытовых и промышленных потребителей.

В работе совещания приняли участие и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, республиканские министры, курирующие вопросы экономического развития и строительства, руководство региональной госэкспертной организации, первый заместитель Генерального директора компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян, директор филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Мурат Кумпилов отметил, что республика нуждается в эффективной модернизации энергетической отрасли для успешной реализации нацпроектов и инвестиционной политики.

– Перед нами стоят масштабные задачи в экономике, социальной сфере, дорожном и жилищном строительстве, которые требуют наличия серьезного энергетического потенциала. Вместе с тем нам важно, чтобы все электросетевоехозяйство республики работало бесперебойно и соответствовало всем современным нормам, – сказал Мурат Кумпилов.

– В рамках соглашения уже завершены проекты по реконструкции подстанций «Адыгейская» и «Кужорская» с увеличением их суммарной мощности на 33 МВА. В текущем году «РоссетиКубань» планирует провести масштабную реконструкцию шести ключевых центров питания классом напряжения 35 и 110 кВ, расположенных на территории республики. По ряду проектов уже ведется закупка оборудования и начаты строительно-монтажные работы, – отметил исполняющий обязанности Генерального директора компании «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

В течение 2022 года энергетики проведут модернизацию подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». На 2023 год запланирована реконструкция подстанции 110 кВ«ИКЕА» и прилегающей к ней распределительной сети 10 кВ – это один из крупнейших инвестпроектов в регионе. Также компания «Россети Кубань» построит линию электропередачи 110 кВ, по которой будет осуществляться передача электроэнергии от магистральной подстанции 220 кВ «Новая» (ее возводит вблизи Краснодара «Россети ФСК ЕЭС»).

В продолжение встречи были рассмотрены аспекты технологического присоединения строящегося Индустриального парка в Тахтамукайском районе. Потребности в электрической мощности здесь составят 70 МВт. Отмечено, что регион готов к дальнейшему сотрудничеству с «Россети Кубань» по развитию данного проекта в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Электросетевой комплекс на территории Республики Адыгея обслуживают шесть районов электрических сетей компании «Россети Кубань» (Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтамукайский, Теучежский РЭС). Эксплуатацию энергообъектов в республике осуществляют филиалы ПАО «Россети Кубань» Адыгейские и Краснодарские электрические сети.

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Источник: Россети Кубань

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