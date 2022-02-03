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"Россети Юг" в 2021 году инвестировали в развитие энергокомплекса Юга России 7 млрд рублей

Россети Юг в 2021 году инвестировали в развитие энергокомплекса Юга России 7 млрд рублей

3 февраля 2022, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Компания «Россети Юг» в 2021 году инвестировала в развитие энергосистем регионов своего присутствия 7 млрд рублей. В энергокомплекс Ростовской области вложено 3,4 млрд рублей, Волгоградской - 1,9 млрд рублей, Астраханской - 798 млн рублей, Калмыкии - 863 млн рублей.

Реализация инвестиционной программы позволила в течение года построить и реконструировать 861 км линий электропередачи (ЛЭП) и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 668 МВА. В Ростовской области объем работ составил 376 км ЛЭП и 226 МВА мощности, в Волгоградской - 118 км и 158 МВА. В Астраханской области построены и реконструированы 156 км ЛЭП и включены в работу подстанции мощностью 30 МВА, в Калмыкии - 211 км линий электропередачи и 254 МВА мощности соответственно.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории в минувшем году был направлен 1 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников построено 438 км ЛЭП и введено в эксплуатацию 28 МВА трансформаторной мощности.
Напомним, на 2022 год инвестиции компании «Россети Юг» запланированы в объеме 5,5 млрд рублей. Это позволит построить 553 км линий электропередачи и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 243 МВА.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.

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Источник: Россети Юг

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