Компания «Россети Юг» в 2021 году инвестировала в развитие энергосистем регионов своего присутствия 7 млрд рублей. В энергокомплекс Ростовской области вложено 3,4 млрд рублей, Волгоградской - 1,9 млрд рублей, Астраханской - 798 млн рублей, Калмыкии - 863 млн рублей.

Реализация инвестиционной программы позволила в течение года построить и реконструировать 861 км линий электропередачи (ЛЭП) и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 668 МВА. В Ростовской области объем работ составил 376 км ЛЭП и 226 МВА мощности, в Волгоградской - 118 км и 158 МВА. В Астраханской области построены и реконструированы 156 км ЛЭП и включены в работу подстанции мощностью 30 МВА, в Калмыкии - 211 км линий электропередачи и 254 МВА мощности соответственно.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории в минувшем году был направлен 1 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников построено 438 км ЛЭП и введено в эксплуатацию 28 МВА трансформаторной мощности.

Напомним, на 2022 год инвестиции компании «Россети Юг» запланированы в объеме 5,5 млрд рублей. Это позволит построить 553 км линий электропередачи и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 243 МВА.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.