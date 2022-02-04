 
Контракты

16 километров дороги от Раздольного до Хасана отремонтируют в рамках нацпроекта

16 километров дороги от Раздольного до Хасана отремонтируют в рамках нацпроекта

4 февраля 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проводит торги на ремонт двух участок автодороги «Раздольное – Хасан», сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно проектной документации, планируется обновить дорогу на участке от 114 по 122 км и от 133 по 141 км.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля. Подрядчику предстоит восстановить транспорт-эксплуатационное состояние участков за 523 млн рублей. Работы начнутся в апреле текущего года и завершатся к концу октября 2023 года.
 

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Источник: Ростендер

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