Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проводит торги на ремонт двух участок автодороги «Раздольное – Хасан», сообщает RosTender.info.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно проектной документации, планируется обновить дорогу на участке от 114 по 122 км и от 133 по 141 км.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля. Подрядчику предстоит восстановить транспорт-эксплуатационное состояние участков за 523 млн рублей. Работы начнутся в апреле текущего года и завершатся к концу октября 2023 года.

